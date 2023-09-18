«Мы уже не передаем в Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь, чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы», — сказал Моравецкий.

Сегодня Моравецкий также прокомментировал президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран-транзитеров украинского зерна: «Что касается слов президента Зеленского, могу сказать, что они очень не к месту».

Относительно главной темы интервью — спора о транзите украинской сельхозпродукции — Моравецкий повторил, что считает слова президента Украины о «политическом театре» крайне несправедливыми и играющими на руку российской пропаганде.

Зеленский, выступая во вторник в ООН, заявил, что «некоторые в Европе превращают солидарность в политический театр и устраивают триллер из зерна». Он имел в виду эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, которое, защищая свой внутренний рынок, ввели соседи Украины, в том числе Польша.

«Мы принципиально отвергаем такие слова. В то же время мы послали Киеву предупреждение, чтобы он не играл такие ноты, которые тут же подхватывают так называемые русские тролли, всякие провокаторы, которые радуются тому, что между нашими странами посеяны семена раздора», — сказал Моравецкий.