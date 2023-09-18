Азербайджанская армия на новых освобожденных территориях в Карабахе. Первые видеокадры видео
В ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана азербайджанские военные спустя 30 лет смогли зайти в село Чаракдар. Село с 1993 года было оккупировано армянскими формированиями.
Также в Сети распространены кадры, как азербайджанский спецназ коммандос уничтожает членов незаконных армянских бандформирований на территории Карабаха.
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