Страны Африки разочаровались в рубле и выбирают юань

До войны в Украине 98,2% всех расчетов России с африканскими странами происходили в долларах и евро. Однако после введения санкций против России за войну в Украине страны Африки перешли во взаимной торговле с Москвой преимущественно на рубль.

Страны Африки перестают использовать рубли для расчетов за экспорт из России и переходят на юани, следует из статистики Банка России, на которую обратил внимание РБК.

Отказываться от рубля Африка начала из-за валютных колебаний и падения курса рубля до минимума с начала войны в Украине. В конце июля доллар поднялся выше 90 руб., а в августе преодолел отметку в 101 руб.

Стоимость товаров в торговых контрактах со странами Африки прописывается в долларах, а главным критерием при выборе валюты для оплаты выступает то, насколько удобно с помощью нее осуществить транзакцию в данный момент, говорит директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Он также отметил, что наиболее удобно африканским государствам платить в юанях.

Основными торговыми партнерами России в Африке выступают Египет и Алжир, куда поставляется продовольствие и вооружение, напоминает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.