Дело иранских агентов передали в суд
Завершено предварительное расследование по уголовному делу Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзана Гарашева и Анара Исаева, обвиняемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана.
По информации haqqın.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Шалала Гасанова. Время проведения подготовительного заседания суда пока не назначено.
Отметим, что вышеуказанные лица были задержаны в результате совместных операций Министерства внутренних дел (МВД), Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры. Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов, проживающие в Иране и сотрудничавшие со спецслужбами этой страны, привлекли жителя Тертерского района Арифа Джумшудова, в обмен на заманчивые обещания давали поручения по организации вооруженных беспорядков на территории Азербайджана для захвата власти.
Джумшудов на основе данных поручений привлек к «делу» своих знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм, - Тарзана Гарашева, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. На секретных встречах, которые он регулярно организовывал у себя дома, Джумшудов передавал этим лицам указания Руфуллы Ахундзаде и Бахтияра Байрамова.
Помимо того, Ахундзаде заручился сотрудничеством жителя Баку Анара Исаева и поручил ему посредством беспорядков на территории страны организовать «группу сопротивления» с целью создания «государства Карима». Ахундзаде познакомил Анара Исаева с Арифом Джумшудовым для совместной деятельности, пообещав предоставить большие финансовые доходы, оружие и всю другую необходимую поддержку.
В то же время члены группировки организовали продажу наркотиков, целенаправленно присылаемых из Ирана, а полученные от продажи денежные средства в особо крупных размерах направляли на пропаганду религиозного радикализма и финансирование прочей подрывной деятельности в Азербайджане.