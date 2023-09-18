Дело иранских агентов передали в суд

По информации haqqın.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Шалала Гасанова. Время проведения подготовительного заседания суда пока не назначено.

Завершено предварительное расследование по уголовному делу Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзана Гарашева и Анара Исаева, обвиняемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана.

Отметим, что вышеуказанные лица были задержаны в результате совместных операций Министерства внутренних дел (МВД), Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры. Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов, проживающие в Иране и сотрудничавшие со спецслужбами этой страны, привлекли жителя Тертерского района Арифа Джумшудова, в обмен на заманчивые обещания давали поручения по организации вооруженных беспорядков на территории Азербайджана для захвата власти.

Джумшудов на основе данных поручений привлек к «делу» своих знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм, - Тарзана Гарашева, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. На секретных встречах, которые он регулярно организовывал у себя дома, Джумшудов передавал этим лицам указания Руфуллы Ахундзаде и Бахтияра Байрамова.

Помимо того, Ахундзаде заручился сотрудничеством жителя Баку Анара Исаева и поручил ему посредством беспорядков на территории страны организовать «группу сопротивления» с целью создания «государства Карима». Ахундзаде познакомил Анара Исаева с Арифом Джумшудовым для совместной деятельности, пообещав предоставить большие финансовые доходы, оружие и всю другую необходимую поддержку.

В то же время члены группировки организовали продажу наркотиков, целенаправленно присылаемых из Ирана, а полученные от продажи денежные средства в особо крупных размерах направляли на пропаганду религиозного радикализма и финансирование прочей подрывной деятельности в Азербайджане.