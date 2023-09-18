Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора обсудили итоги антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе. Эрдоган в очередной раз заявил о полной поддержке Турцией позиции Азербайджана, говорится в заявлении.

«Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки», - говорится в заявлении.