Ильхам Алиев: Азербайджан признает территориальную целостность Армении

«Хочу надеяться, что предпринятые нами шаги и результаты антитеррористических мероприятий позволят, наконец, устранить возведенные, созданные, предложенные, как хотите назовите, Арменией препятствия. Это создаст новые реалии, долгосрочный мир на Южном Кавказе». Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Глава азербайджанского государства отметил, что «мы должны быть уверены в том, что противоположная сторона не живет реваншистскими идеями, и они должны быть уверены в том, что мы не заримся на их земли. Мы признаем их территориальную целостность и заявили об этом, мы признаем территориальную целостность всех стран».

«Мы просто требуем и от них, и от стоящих за ними, не находящихся рядом с ними в трудный момент, а находящихся далеко, в Европе «армянских радетелей», чтобы они знали: чем дальше они будут держаться от нашего региона, тем спокойнее регион будет дышать, и мы предлагаем это», - сказал президент Алиев.