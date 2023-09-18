США и Иран пошли на уступки друг другу

На фоне переговоров об обмене заключенными США и Иран достигли компромисса в некоторых вопросах, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их данным, США отказываются от конфискации иранских нефтегрузов, а Иран прекратит преследование иностранных танкеров в Персидском заливе.