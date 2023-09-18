Иран снял запрет на авиарейсы в Азербайджан и Армению

Иран снял запрет на полеты в Азербайджан и Армению, а также авиарейсы, выполняемые из этих стран в исламскую республику. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

«Когда появились сообщения о начале боевых действий, мы ввели запрет на полеты. Сегодня (20 сентября - ред.) стало известно о прекращении огня, поэтому выполнение некоторых рейсов было разрешено», - сказал представитель ведомства.

Во вторник Организация гражданской авиации Ирана направила летному составу извещение NOTAM, запрещающее перелеты между Ираном, Азербайджаном и Арменией.