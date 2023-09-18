На нем базировались самолеты Су-24 и Су-30, а также была база подготовки операторов иранских БПЛА Mohajer-6. Вначале аэродром был атакован беспилотниками, а потом крылатыми ракетами "Нептун". Есть поражения военной техники, что признают отдельные российские источники.

Источники в Службе безопасности Украины утверждают, что в Крыму главный удар этой ночью пришелся по аэродрому Саки.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА», — заявило российское военное ведомство.

Некоторые российские провоенные телеграм-каналы писали о большем количестве дронов.

Министерство также сообщает, что по одному БПЛА этой же ночью сбито над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

О пострадавших и разрушениях после атаки на Крым Минобороны РФ не сообщает. При этом назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее опроверг информацию об уничтожении дронов в городе. «Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», — написал он в своем телеграм-канале.