Кто возглавляет делегацию карабахских армян видео,обновлено 11:52
Переговоры с представителями Азербайджана в Евлахе будет вести Давид Мелкумян, который ранее называл себя «депутатом парламента» сепаратистов.
Второй представитель карабахских армян на переговорах в Евлахе – Сергей Мартиросян, близкий друг и бывший сослуживец генерала Рустама Мурадова.
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По некоторым сведениям, в Евлахе начались переговоры между представителями азербайджанских властей с представителями армян Карабаха.
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Представители карабахских армян прибыли к месту проведения переговоров в Евлахе. Сообщается, что говорить с ними будет депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов.
В марте президент Ильхам Алиев назначил его ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.
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Сообщается, что представители армян Ханкенди уже находятся в Евлахе.