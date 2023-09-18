Второй представитель карабах ских армян на переговорах в Евлахе – Сергей Мартиросян, близкий друг и бывший сослуживец генерала Рустама Мурадова.

Переговоры с представителями Азербайджана в Евлахе будет вести Давид Мелкумян, который ранее называл себя «депутатом парламента» сепаратистов.

По некоторым сведениям, в Евлахе начались переговоры между представителями азербайджанских властей с представителями армян Карабах а.

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Представители карабахских армян прибыли к месту проведения переговоров в Евлахе. Сообщается, что говорить с ними будет депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов.

В марте президент Ильхам Алиев назначил его ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.