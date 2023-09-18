Кто возглавляет делегацию карабахских армян видео,обновлено 11:52

Переговоры с представителями Азербайджана в Евлахе будет вести Давид Мелкумян, который ранее называл себя «депутатом парламента» сепаратистов.

Второй представитель карабахских армян на переговорах в Евлахе – Сергей Мартиросян, близкий друг и бывший сослуживец генерала Рустама Мурадова.

*** 10:34

По некоторым сведениям, в Евлахе начались переговоры между представителями азербайджанских властей с представителями армян Карабаха. 

*** 10:23

Представители карабахских армян прибыли к месту проведения переговоров в Евлахе. Сообщается, что говорить с ними будет депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов.

В марте президент Ильхам Алиев назначил его ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

*** 10:16

Сообщается, что представители армян Ханкенди уже находятся в Евлахе.

*** 09:45

Представители армянского меньшинства Карабаха прибывают в Евлах. Сообщается, что делегация из Ханкенди уже проехала через Агдамский район и движется в направлении города Евлах.

Отметим, что в Евлахе сегодня пройдет встреча представителей Баку и армян Карабаха.