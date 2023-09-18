Украина продолжает успешное контрнаступление

Силы обороны Украины продвигаются вперед в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении, сообщает Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что в Запорожской области интенсивность боев возле Работиного и Вербового снизилась.

"Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, утверждали, что интенсивность боев снизилась к утру 20 сентября вблизи Работиного и Вербового", - говорится в отчете ISW.

В ISW добавили, что передислокация российских Воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.