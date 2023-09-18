Пашинян в отставку не собирается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера на фоне протестов в центре Еревана собрал своих приближенных и всю ночь проводил с ними обсуждения, утверждает газета «Грапарак».

Отмечается, что Пашинян сообщил своей команде либо прямо, либо косвенно, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», передает издание.

При этом подчеркивается, что Пашинян отправил свою семью на дачу под усиленной охраной.