Хикмет Гаджиев объяснил, что произошло в Карабахе

Последние боевые действия были локальными антитеррористическими мероприятиями с целью нейтрализации военной инфраструктуры незаконных армянских вооруженных формирований. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Euronews.

Гаджиев отметил, что антитеррористические мероприятия с азербайджанской стороны прекращены, армяне Карабаха начали процесс разоружения своих вооруженных формирований.

Относительно вопроса о возможности сохранения перемирия Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан очень ясно выразил свое намерение остановить военные мероприятия и начать немедленные контакты с армянами Карабаха, если последние примут решение о разоружении. Отвечая на вопрос о переговорах, Гаджиев выразил поддержку мирной повестке и подчеркнул, что скорое заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией положительно скажется на обстановке во всем регионе.

«Мы поддерживаем мирную повестку дня и действительно считаем, что скорейшее заключение мирного договора между двумя странами лучше для всего региона…» – заявил Гаджиев.

Помощник президента также добавил, что Армения должна стремиться к хорошим отношениям с соседями, вместо того чтобы предъявлять территориальные претензии.