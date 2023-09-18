Обстрелы Украины: что известно

Утром несколько городов Украины подверглись массированным ракетным ударам. Взрывы раздались в Киеве, Черкассах, Харькове, Херсоне, а также в Львовской, Хмельницкой и Ровенской областях. Информацию об утренних обстрелах сообщили украинские должностные лица.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко описал обстановку словами: «Неспокойное утро. В разных регионах Украины раздавались взрывы». Глава МВД сообщил о последствиях утреннего нападения на Украину.

В Черкассах ракетный удар уничтожил здание гостиницы, приведя к пожарам и возгораниям на рынке. Семь человек пострадали, десять были эвакуированы, одного удалось спасти из-под завалов.

В Киеве и прилегающей к нему области произошли повреждения и пожары из-за падения обломков ракет, в результате чего семь человек, в том числе один ребенок, пострадали.

В Харькове разрушено складское здание, двое человек пострадали.

Ровенская область также не избежала повреждений, включая энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

В Львовской области нанесен удар по промышленной зоне, что привело к разрушениям и пожарам.