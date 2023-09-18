Экс-премьер Израиля похвалил Азербайджан
Азербайджан способен очень решительно и быстро решать стоящие перед ним проблемы, не прибегая к военным конфликтам, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
По его словам, израильско-азербайджанские отношения уже долгие годы высоко ценятся в Израиле.
«Отношения между нашими странами имеют очень большое значение. Когда я был премьер-министром Израиля, мы очень тесно сотрудничали с Азербайджаном», - сказал он.
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