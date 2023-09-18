Саудовский кронпринц: «Если у Тегерана появится ядерное оружие...»

Если у Тегерана появится ядерная бомба, то и Эр-Рияду «придется ее получить». Об этом заявил в интервью Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Бен Салман заявил, что страна, которая использует для удара ядерное оружие, начнет войну сразу со всем миром. Он отметил недопустимость повторения трагедии в Хиросиме.

«Стремление некоторых стран получить ядерное оружие – это плохой шаг. Если мир увидит гибель 100 000 человек, то государство, применившее атомную бомбу, будет воевать со всем миром», – подчеркнул бен Салман.

Наследный принц выразил отдельное беспокойство новостями о возможности появления ядерного оружия в Иране.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что Ирану удалось довести обогащение урана изотопом 235 до 84%. Для создания ядерного оружия уровень обогащения должен составлять 90%.