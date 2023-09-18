В сообщении азербайджанского оборонного ведомства говорится, что во время телефонного разговора Я.Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном.

Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих, пожелал всем раненым выздоровления.

В то же время З.Гасанов проинформировал турецкого коллегу о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки. Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.