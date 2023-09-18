349-й университет Европы, 1-й университет Азербайджана – UNEC! ФОТО
Обнародованы «рейтинги европейских университетов QS 2024». Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занял 349-е место в Европе, 14-е место в Западной Азии и 1-е место в Азербайджане.
«Рейтинг европейских университетов QS» определяется на основе 12 показателей, 5 из которых являются основными, а 7-второстепенными.
UNEC занимает 198-е место в Европе по показателю «академическая репутация». Этот показатель был определен на основе отзывов 144 000 академических сотрудников. По показателю «репутация работодателей» UNEC занимает 195-е место в Европе. Этот результат был получен на основе опроса более 98 000 работодателей.