Россия запускает паромное и железнодорожное сообщение с Грузией

«Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему логистики с Грузией, но это все равно дополнительно», — заявил Падалко.

На этой же сессии обсуждались и другие вопросы, включая возможное восстановление железнодорожного сообщения между двумя странами и открытие дорожного соединения через Южную Осетию.

«Если сумеем возродить железнодорожное сообщение, то как оно пойдет, через новые маршруты, которые предлагает Ингушетия? Или реанимируем старый маршрут через Абхазию, что будет прорывным моментом», — сказал Владимир Падалко.

Кроме того, Падалко упомянул, что авиакомпаниям было предложено снизить стоимость билетов для рейсов между Россией и Грузией.