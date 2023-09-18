Саакашвили: Азербайджан освобождает территории, а Армения освобождается от рабства
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook отреагировал на события в Карабахе.
"Что сегодня происходит?
Азербайджан, наконец, возвращает себе свои территории, в то время как Армения освобождена от столетнего рабства России, Украина успешно продвигается на военном и дипломатическом фронте, а Грузия, наконец, теряет не только свою международную субъектность, которую мы потеряли в 2013 году, но и в результате того, что она не является международным образованием – государственную независимость.
Время действовать!" – написал Саакашвили.