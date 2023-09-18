Германия не хочет новых мигрантов

По его мнению, для решения проблемы Европе нужно справедливое распределение мигрантов и усиление контроля и надзора на внешних границах.

Штайнмайер рассказал, что за первые шесть месяцев этого года ФРГ получила 162 тыс. заявлений о предоставлении убежища. Это составляет треть от всех заявлений в Евросоюзе.

"Кроме того, у нас сейчас находится более миллиона беженцев из Украины. Так что Германия, как и Италия, находится на пределе своих возможностей. Правительствам предстоит договориться о постоянном механизме солидарности, применении Дублинских соглашений Италией и принятии новых беженцев в Германии", – подчеркнул президент ФРГ.