AYNA наращивает автобусный парк Баку

Так, ежедневно контролируется количество автобусов на маршрутных линиях. Для обеспечения роста пассажирских перевозок на линии с высокой нагрузкой привлечены дополнительные транспортные средства. На некоторых маршрутах сокращен интервал между автобусами, на других автобусы малой вместимости заменены транспортными средствами большой вместимости.

К 21 сентября текущего года общее количество транспортных средств на регулярных автобусных маршрутах столицы составило 1999 единиц. Тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был значительно меньше – 1738 единиц. А рост числа автобусов на 261 единицу создает возможность для осуществления свыше 50 миллионов поездок в год.

Процесс привлечения дополнительных автобусов на линии по различным направлениям продолжается и в городе Сумгаите. Так, количество автобусов, курсирующих на различных линиях, здесь возросло до 115. Ранее на этих маршрутах ежедневно эксплуатировалось до 89 автобусов.

В целом же в настоящее время в Баку и Сумгаите к пассажироперевозкам привлечено около 200 дополнительных автобусов.

Эксперт в области транспорта Рауф Агамирзоев считает, что увеличение на маршрутных линиях транспортных средств положительно скажется на пассажироперевозках. Причем, по его словам, последовательные шаги, которые предпринимает AYNA, направлены, в первую очередь, на обеспечение более комфортных условий для пассажиров.

Следует также отметить, что на встречах с перевозчиками им даются конкретные указания по регулярному предоставлению в Агентство наземного транспорта Азербайджана информации о степени востребованности тех или иных маршрутных автобусов. Осмотрены также автобусные парки, где изучено состояние транспортных средств.

Кроме того, с целью увеличения пропускной способности дорог налажены и специальные полосы для автобусов. В настоящее время ведется работа по созданию полосного коридора по кольцевой. Отрадно, что в результате соблюдения участниками дорожного движения требований специальных полос увеличилась средняя разрешенная скорость автобусов на дорогах. И вся проделанная работа является составной частью большого проекта по увеличению мобильности, нацеленного на повышение доступности общественного транспорта, увеличение скорости передвижения в черте города, устранение пробок и снижение выбросов в атмосферу.