В США новый глава Генштаба
Большинство Сената США поддержало на голосовании 21 сентября главнокомандующего ВВС США генерала Чарльза К.Брауна на должность главы Генерального штаба США.
Браун, являющийся протеже президента страны Джо Байдена, станет вторым темнокожим офицером, который возглавит объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла два десятилетия назад.
Браун – бывший летчик-истребитель, получивший опыт командования в Тихом океане на эту должность в период растущей напряженности в отношениях с Китаем.