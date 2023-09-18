Турция следит за событиями в Карабахе

Министерство обороны Турции заявило, что внимательно следит за событиями в Карабах ском регионе Азербайджана после принятых ВС Азербайджана локальных антитеррористических мероприятий , передают турецкие СМИ.

По словам представителя Минобороны Турции контр-адмирала Зеки Актюрка, «мы внимательно следим за антитеррористическими мероприятиями, предпринятыми на суверенной территории Азербайджана в Карабахе с целью поставить точку постоянным нападениям и провокациям со стороны незаконных армянских вооруженных формирований. Мы также следим за решением о прекращении огня и последними событиями в регионе.

«Еще раз подчеркиваем, что Турция продолжит поддерживать справедливые требования наших азербайджанских братьев, с которыми мы едины в горе и радости на основе принципа «Одна нация - два государства».

Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении защиты его территориальной целостности, а также искренние усилия по установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией», – сказал Актюрк.