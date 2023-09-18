Новый способ оплаты по QR-коду Birbank дает кешбэк 2%

В первом цифровом банке Азербайджана Birbank появился новый способ оплаты. Пользователи теперь могут совершать оплаты по QR-коду через приложение Birbank везде, где увидят наклейку QR ilə ödə («Оплата по QR»), и при этом зарабатывать кешбэк 2%.

Для этого пользователю необходимо сначала сообщить кассиру, что он будет платить по QR-коду, затем на главной странице мобильного приложения Birbank перейти в раздел QR и завершить оплату, отсканировав QR-код на кассе.

Клиенты могут воспользоваться новой функцией только со своей картой от Kapital Bank, привязанной к аккаунту в Birbank. Если пользователь присоединился к другой активной акции, которая приносит больший кешбэк, или выбрал категорию с экстра-кешбэком, то ему будет начисляться кешбэк с более высоким процентом. Кроме того, если место платежа является партнером Birbank и предлагает больший кешбэк, то будет также применен более высокий процент.

При возврате средств QR-код должен быть отсканирован через аккаунт Birbank, по которому совершалась оплата. Максимальный ежемесячный кешбэк, который можно получить с помощью новой функции, составляет 500 манатов. Отслеживать заработанный кешбэк можно из кешбэк-кабинета в мобильном приложении Birbank. Для получения дополнительной информации: bir.bank/bbqrp

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.