Азербайджан вернет долги

В государственном бюджете на 2024 год расходы на обслуживание государственного долга и обязательств в Азербайджане предусмотрены в размере 1 972,6 млн манатов, сообщает Минфин.

Согласно отчету, это на 66,8% больше утвержденного прогноза на 2023 год.

В Минфине также спрогнозировали, что курс доллара США в Азербайджане в 2024 году останется на уровне 1,7 маната.

Согласно прогнозам Министерства, в 2024 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане прогнозируются на уровне 6 миллиардов 421 миллиона манатов, что на 6% больше утвержденного прогноза на 2023 год.