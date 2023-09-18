Пашинян в обращении к Армении не упомянул Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам по случаю Дня независимости, который отмечается в Армении 21 сентября, ни разу не сказал про Карабах. Его выступление распространила пресс-служба армянского правительства.
Пашинян заявил, что для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка», страна должна пройти этот путь ради независимости.
«Для того чтобы эти условия были полными, необходим мир, то есть бесконфликтная обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет», — сказал Пашинян.
По его словам, будущим поколениям нужно передать Армению, «где люди смогут свободно самовыражаться, строить свое счастье посредством свободного и созидательного труда».
Он добавил, что сегодня в Армении есть многочисленные предпосылки, благоприятствующие этому: демократия, свобода экономической и любой законной деятельности, равенство всех перед законом, принципиальная антикоррупционная политика, экономическая деятельность.
Глава армянского правительства также сказал, что «в последнее время меня часто критикуют за то, что при проведении внешней и региональной политики я опирался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны Республикой Армения».
«Проблема в том, что Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения», — сказал Пашинян.