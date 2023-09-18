Пашинян в обращении к Армении не упомянул Карабах

Пашинян заявил, что для будущего развития Армении нужна «свободная от конфликтов обстановка», страна должна пройти этот путь ради независимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам по случаю Дня независимости, который отмечается в Армении 21 сентября, ни разу не сказал про Карабах . Его выступление распространила пресс-служба армянского правительства.

«Для того чтобы эти условия были полными, необходим мир, то есть бесконфликтная обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет», — сказал Пашинян.

По его словам, будущим поколениям нужно передать Армению, «где люди смогут свободно самовыражаться, строить свое счастье посредством свободного и созидательного труда».

Он добавил, что сегодня в Армении есть многочисленные предпосылки, благоприятствующие этому: демократия, свобода экономической и любой законной деятельности, равенство всех перед законом, принципиальная антикоррупционная политика, экономическая деятельность.

Глава армянского правительства также сказал, что «в последнее время меня часто критикуют за то, что при проведении внешней и региональной политики я опирался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны Республикой Армения».



«Проблема в том, что Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения», — сказал Пашинян.