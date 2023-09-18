Алиев и Путин обсуждают ситуацию в Карабахе

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК).

Было подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

Большое значение в этом контексте придается начавшимся в присутствии представителей Российского миротворческого контингента контактов представителей государственных структур Азербайджана и армянского населения Карабаха в городе Евлах 21 сентября.

Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.