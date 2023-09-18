В Турции повысили ключевую ставку
Центральный банк Турецкой Республики повысил ключевую ставку до 30%. Об этом сообщают турецкие СМИ.
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Центральный банк Турецкой Республики повысил ключевую ставку до 30%. Об этом сообщают турецкие СМИ.
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