Modern Diplomacy опубликовал статью Джейхуна Османлы об антитеррористических мероприятиях Азербайджана

Война ознаменовала значительный сдвиг в динамике регионального расклада власти, но это было только началом долгого и сложного процесса на пути к миру. Таким образом, после Второй Карабах ской войны регион столкнулся со сложной задачей поиска путей к прочному миру.

В этой связи для понимания сути антитеррористических мероприятий Азербайджана крайне важно изучить события и взаимодействие между конфликтующими сторонами после Второй Карабах ской войны 2020 года. Вторая Карабах ская война, известная как «Отечественная война», завершилась восстановлением суверенитета Азербайджана над своими международно признанными территориями, оккупированными Арменией с начала 1990-х годов. Триумф Азербайджана объяснялся сочетанием ряда факторов, среди которых политическая воля и военное превосходство Азербайджана, дипломатическая поддержка Турции, а также неучет Арменией военной мощи Азербайджана, наивный оптимизм армянского общества после Первой Карабах ской войны, неадекватно развитая оборонная инфраструктура Армении в течение трех десятилетий оккупации, и, в частности, дипломатические провалы Армении, связанные с попыткой вовлечения крупных держав, особенно России, в конфликт.

19 сентября 2023 года Карабах , который был яблоком раздора между Арменией и Азербайджаном с момента распада Советского Союза, вновь привлек внимание мировой общественности в связи с начавшимися антитеррористическими мероприятиями Азербайджана в регионе. Так, Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором разъясняются точка зрения, цели и дальнейшие усилия, касающиеся антитеррористических мероприятий Азербайджана против легитимных военных целей Армении в регионе. Эта антитеррористическая операция в Карабах е вновь актуализировала ряд вопрос, срочное решение которых является гарантом стабильности в регионе.

После окончания войны, несмотря на различные взлеты и падения, а также политические и военные конфронтации, стороны бывшего конфликта начали мирные переговоры. Президент Ильхам Алиев постоянно подтверждал решимость Азербайджана достичь долгожданного мира с Арменией. Таким образом, Азербайджан продемонстрировал четкую и справедливую позицию в процессе мирных переговоров, которая соответствует нормам и принципам международного права и может служить единственной основой для подписания мирного договора. Переговоры о подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией продвигаются достаточно медленно из-за необоснованных требований армянской стороны, в том числе о так называемых «правах и гарантиях безопасности» армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Вопрос реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахе, был главным камнем преткновения в переговорном процессе. Армянская община Карабаха не решается участвовать в прямых переговорах в Баку, вместо этого предпочитая встречи при посредничестве международных посредников, что еще больше усложняет и без того сложный переговорный процесс. Однако позиция Азербайджана ясна: карабахский вопрос больше не стоит на международной повестке дня, поскольку Армения признала суверенитет Азербайджана над этим регионом.

В этой связи советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев подчеркнул, что защита индивидуальных прав и обеспечение безопасности проживающих в Карабахе армянских жителей является исключительно внутренним делом Азербайджана. Баку не намерен участвовать в дискуссиях по поводу своего суверенитета с какими-либо внешними сторонами, включая Армению. В качестве последующего шага Администрация президента Азербайджана 13 марта 2023 года направила приглашение представителям армянской общины Карабаха на вторую встречу. Целью этой встречи являлось обсуждение текущих коммуникационных усилий по вопросам мирной интеграции жителей Карабаха армянского происхождения и реализация инфраструктурных проектов в Карабахе.

Однако карабахские армяне отклонили приглашение встретиться в Баку и вместо этого выразили предпочтение встрече в Карабахе при посредничестве российских миротворцев. 27 марта 2023 года Баку направил армянам Карабаха очередное приглашение для обсуждения вопросов реинтеграции и реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Тем не менее армянская сторона в очередной раз отвергла перспективу прямых переговоров с Азербайджаном в Баку, настаивая на международном посредничестве.

Помимо отказа от переговоров с Баку, они упорно поддерживают незаконные вооруженные формирования из Армении на международно признанных территориях Азербайджана. В связи с этим Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжение существования подразделений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана, вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, представляет собой серьезную угрозу региональному миру и безопасности. Единственный путь достижения мира и стабильности в регионе – это безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск марионеточного режима.

Однако сообщения о систематических обстрелах азербайджанских позиций формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования наших территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стали причиной еще большего усиления напряженности. Разведывательно-диверсионные провокации, в том числе такие как установка мин армянами на ранее зачищенных территориях, представляют серьезную угрозу как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

Так, в ответ на эти угрозы Азербайджан 19 сентября 2023 года инициировал локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе. «В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера» – говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Министерство обороны также подчеркнуло, что «в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале нашей Армии, выводятся из строя только легитимные военные цели… Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания».

Кроме того, официальный Баку заявил, что азербайджанская сторона готова к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана. Однако в Администрации Президента Азербайджанской Республики заявили, что для прекращения антитеррористических мероприятий «незаконные армянские военные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен».

В свете этих заявлений официального Баку необходимо отметить, что Азербайджан сохраняет сбалансированную позицию и приверженность конструктивному диалогу. Жители региона заслуживают мирное и процветающее будущее. Следовательно, реинтеграция армян, проживающих в определенных частях Карабахского региона, в азербайджанское общество также является важной повесткой дня Баку. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянское меньшинство, проживающее в Карабахе, будучи гражданами Азербайджана, может участвовать в строительных и восстановительных проектах региона, и что Баку готов создать для них условия в тех местах и селах, где они будут жить. Но, чтобы мирно интегрироваться в азербайджанское общество, армянское национальное меньшинство Карабахского региона Азербайджана должно сначала отказаться от сепаратистских устремлений, учитывая очевидную добрую волю Азербайджана, отраженную в послевоенных событиях. Путь к миру может быть полон препятствий, но при искренней приверженности достигнутым договоренностям и сотрудничестве в рамках постконфликтной региональной повестки, в основе которой – признание и уважение территориальной целостности Азербайджана, возможно обеспечение мирного и безопасного развития региона.

Именно поэтому, с целью заставить сепаратистские группировки отказаться от своих политических устремлений, а также ускорить процесс достижения стабильного и процветающего будущего, 20 сентября 2023 года Азербайджаном были продолжены комплексные антитеррористические меры. Между тем в начале того же дня власти Азербайджана еще раз призвали формирования вооруженных сил Армении, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. Было прямо указано, что приостановка антитеррористических мер будет осуществляться исключительно после выполнения этого условия. На момент написания данного материала достигнута договоренность о прекращении местных антитеррористических мер в Карабахском регионе.

Так, Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что «с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом».