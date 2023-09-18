Представитель Алиева о встрече в Евлахе

Сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Карабах а и Азербайджаном за одну встречу, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе – это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», - сказал Амирбеков в эфире Sky News Arabia.

Представитель президента подчеркнул, что вопрос армян Карабаха является внутренним вопросом Азербайджана.

«Мы ведем открытые переговоры с Арменией под лозунгом взаимного уважения. Дискуссии с армянами могут привести к мирному соглашению, которое положит конец десятилетиям конфликта», - добавил он.

Амирбеков сообщил, что проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством.

Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», - подчеркнул представитель главы государства.

Он отметил, что проект соглашения предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами, а также декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга.