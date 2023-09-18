Южная Корея обещает России ответные меры

Корейский лидер прокомментировал эту ситуацию на Генассамблее ООН, подчеркнув риски действий России, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности ООН, которому доверено быть высшим стражем мира во всем мире, развязывает войну, вторгаясь в другое суверенное государство, и получает оружие и боеприпасы от режима, который грубо нарушает резолюции Совета Безопасности», — заявил он.

Юн Сок Ёль также уточнил, что Южная Корея считает недопустимым сотрудничество, при котором Северная Корея будет обеспечиваться необходимыми технологиями для развития оружия массового уничтожения взамен на поставки обычного вооружения от России.

«Такое соглашение между Россией и КНДР станет прямой провокацией, угрожающей миру и стабильности не только Украины, но и Республики Корея, — сказал он. — Республика Корея с ее союзниками и партнерами не будет сидеть сложа руки».