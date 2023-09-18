Акции протеста на улицах Еревана

Сразу несколько акций и шествий проходят в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Согласно сообщению армянских СМИ, представители политических сил, студенты и рядовые граждане проводят сидячие пикеты, начали голодовку и заблокировали ряд центральных улиц Еревана.

Заблокировано движение для транспорта и на улицах, ведущих к площади Республики. Параллельно шествие проводит и молодежное крыло АРФД «Дашнакцутюн». Представитель крыла Севак Назарян призвал всех присоединиться к ним и прийти на митинг в 18:00 на площадь Республики.