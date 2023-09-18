Зерновоз пересек «неспокойные воды» и прибыл в Стамбул

Балкер под названием Resilient Africa, передвигающийся под флагом Палау, вышел из порта «Черноморск» с пробной партией зерна весом в три тысячи тонн. Ожидается отправление следующего судна, Aroyat, которое доставит более значительную партию — около 20 тысяч тонн.

Украина занимает второе место в регионе по экспорту зерна, уступая лишь России, которая в последние два года установила рекорды по урожайности пшеницы.

Эксперты предостерегают, что нестабильность на Черном море может спровоцировать голод в бедных странах и привести к подорожанию мировых цен на продовольствие во всем мире.