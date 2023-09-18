На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабах а, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабах ском регионе Азербайджана, Рамин Мамедов встретился с представителями армянского населения Карабах а Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. В качестве участника на встрече присутствовал руководитель российской стороны совместного российско-турецкого Центра мониторинга контр-адмирал Олег Семенов.

Администрация президента Азербайджана распространила заявление по итогам организованной по приглашению Администрации президента Азербайджана встречи с представителями армянских жителей Карабах ского региона Азербайджана.

Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции. Также была подчеркнута важность скорейшего выполнения вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени начать поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, службы скорой медицинской помощи и пожарной службы, а также осуществить гуманитарную поддержку.

Была достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи.