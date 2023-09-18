Азербайджан неоднократно подчеркивал готовность обеспечить права всех этнических групп в стране, включая армян. Об этом в интервью The Insider заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«За последние три года, прошедшие с 44-дневной войны, Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности обеспечить все права, предусмотренные азербайджанским законодательством и Конституцией, всем этническим группам, включая армян», — сказал он.

Гаджизаде также заявил, что Армения не выполнила 4-й пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного 10 ноября 2020 года.

«Вооруженные силы Армении должны были быть выведены одновременно с развертыванием российского миротворческого контингента, но это не было выполнено», — сказал Гаджизаде, добавив, что недавние действия армянских вооруженных сил привели к гибели шести человек и военной эскалации.

По словам представителя МИД, в ходе недавних антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе Азербайджан применял высокоточное оружие для предотвращения ущерба гражданским объектам.

«Почти ни один гражданский объект не был обстрелян, — уточнил Гаджизаде, сравнив это с большими потерями среди гражданского населения Азербайджана в ходе 44-дневной войны. — Это означает, что Азербайджан никогда не нацеливался на гражданское население».