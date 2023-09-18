Баку раскритиковал Париж: «крайне безответственные» заявления

«Претензии Франции к Азербайджану – это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил в Армении», – гласит официальный ответ.

Ведомство также выразило недоумение по поводу позиции Франции в Совете Безопасности ООН и назвало ее «недальновидной». Подчеркивается, что Баку стремится к конструктивному диалогу и обеспечению прав армянского населения в Карабахе.

«Азербайджан никогда не преследовал гражданских лиц армянской национальности и стремится провести плавный процесс реинтеграции, а также обеспечить их права и безопасность в рамках Конституции Азербайджана», – отмечено в комментарии.

Азербайджан призвал международное сообщество, включая Францию, рассматривать ситуацию с учетом международного права и территориальной целостности стран.

«Мы считаем, что это внесет позитивный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в комментарии МИД Азербайджана.