Кремль подтверждает: Вопрос принадлежности Карабаха решен

По его словам, выйти на финишную прямую в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно, предпосылки есть.

Песков также сказал, что Москва рассчитывает на стойкое прекращение огня в регионе и возможность возвращения эвакуированных граждан.

Что касается разблокировки транспортных коридоров в Карабахе, то какой-то конкретики по этому вопросу пока нет. Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что в ближайшее время пройдет встреча группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе, представитель Кремля сказал: «Пока нет об этом речи. Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет».

Песков констатировал, что после гибели российских миротворцев в Карабахе ведется следствие, детали произошедшего пока неизвестны.