Венгрию призывают сторониться РФ и Беларуси

НАТО и ЕС призвали Венгрию не видеться с представителями РФ и Беларуси в ООН. Об этом заявил глава МИД Венгрии Сийярто китайскому телеканалу CGTN.

Сийярто подчеркнул, что подобный подход противоречит основной задаче ООН как платформы для разрешения конфликтов.

«Я вижу, что наши коллеги и союзники из НАТО и Евросоюза на самом деле не хотят использовать эту Генассамблею как платформу для диалога. Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Беларуси. Но я считаю, что это тупик. Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение», — сказал глава МИД Венгрии.

Он также подтвердил свою убежденность в том, что ООН является идеальным местом для диалога, призванного разрешать даже самые напряженные конфликты между странами.

«Организация Объединенных Наций была создана как платформа для стран, которые даже могут быть в состоянии войны друг с другом и иметь серьезные разногласия», — отметил Сийярто.