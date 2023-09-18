Азербайджанские ученые в Китае: решают проблемы науки о Земле

Цель визита - налаживание сотрудничества и реализация совместных проектов с китайскими учеными и специалистами в решении глобальных проблем науки о Земле XXI века, включая стихийные бедствия, изменение климата, управление водными ресурсами и др. в рамках Целей устойчивого развития ООН посредством сбора аэрокосмической информации о Земле методами дистанционного зондирования и наблюдения, ее размещения и обработки в центрах обработки данных в странах Шелкового пути.

Делегация Института систем управления Министерства науки и образования Азербайджанской Республики (МНО АР) во главе с генеральным директором академиком Али Аббасовым побывала с визитом в Китайской Народной Республике.

В ходе визита делегация провела встречи и обсуждения в Институте аэрокосмических информационных исследований и исследовательских центрах Китайской академии наук (КАН), в Системе наблюдения Земли и дата-центре Китайской национальной космической администрации, в Северо-Китайском университете аэрокосмической инженерии (Пекин), в Университете Гуанчжоу и научно-исследовательских институтах университетов, в Шэньчжэньской ассоциации искусственного интеллекта. Гости также посетили IPLOOK Technologies Co., Ltd, China Communications Services Corporation, Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd (21AT), которые предоставляют услуги информации о Земле от низкоорбитальных спутников на основе научно-промышленной платформы, и посетили и близко ознакомились с компанией DOBOT, которая занимается производством интеллектуальных роботов. На встречах они в основном пришли к выводу о сотрудничестве в области обработки аэрокосмической информации, реализации совместных научно-исследовательских проектов и подготовки кадров.

В ходе визита азербайджанские и китайские ученые на платформе инициативы «Один пояс - один путь» в рамках научной программы Китайской академии наук провели обсуждения по совместному сотрудничеству в решении наукоемких проблем в области исследования Земли из космоса, в том числе в вопросах транспорта и логистики по Срединному коридору между Европой и Азией, активным участником которого является и Азербайджанская Республика.

Между Научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации КАН и Институтом систем управления МНО АР подписан меморандум о взаимопонимании о научно-техническом сотрудничестве в области дистанционного зондирования и обработки аэрокосмической информации. В осуществлении указанной совместной работы, наряду с вышеупомянутыми китайскими аэрокосмическими предприятиями, также предполагается участие ученых и специалистов азербайджанского ОАО «Азеркосмос», Национального аэрокосмического агентства, Национальной академии авиации и Института информационных технологий МНО АР.