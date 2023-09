Азербайджанские ученые в Китае: решают проблемы науки о Земле

В ходе визита делегация провела встречи и обсуждения в Институте аэрокосмических информационных исследований и исследовательских центрах Китайской академии наук (КАН), в Системе наблюдения Земли и дата-центре Китайской национальной космической администрации, в Северо-Китайском университете аэрокосмической инженерии (Пекин), в Университете Гуанчжоу и научно-исследовательских институтах университетов, в Шэньчжэньской ассоциации искусственного интеллекта. Гости также посетили IPLOOK Technologies Co., Ltd, China Communications Services Corporation, Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd (21AT), которые предоставляют услуги информации о Земле от низкоорбитальных спутников на основе научно-промышленной платформы, и посетили и близко ознакомились с компанией DOBOT, которая занимается производством интеллектуальных роботов. На встречах они в основном пришли к выводу о сотрудничестве в области обработки аэрокосмической информации, реализации совместных научно-исследовательских проектов и подготовки кадров.