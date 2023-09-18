В Сумгаите открылся новый Центр STEAM и инноваций

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В четверг, 21 сентября, при поддержке Министерства науки и образования, а также Министерства цифрового развития и транспорта состоялась церемония открытия Центра STEAM и инноваций при лицее талантов в Сумгаите. В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев. Гости встретились с преподавателями и учениками лицея, ознакомились с условиями, созданными в центре.

Главная цель создания данного центра направлена на повышение потенциала талантливых учеников, а также организацию их подготовки к местным и международным олимпиадам и конкурсам. Министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что центр сыграет важную роль с точки зрения нового подхода к образованию, а также применения инновационных методов обучения. Отметив, что в 2023-2024 учебном году расширена сфера обучения на базе STEAM, Эмин Амруллаев сообщил, что основной целью является обеспечение применения современных технологий в реализации инновационных идей учеников, а также формирование навыков использования искусственного интеллекта в различных сферах экономики. Министр выразил уверенность, что созданные в лицее условия сыграют важную роль в формировании среди учащихся способных кадров, реагирующих на новые вызовы.