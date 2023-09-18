В Сумгаите открылся новый Центр STEAM и инноваций
В четверг, 21 сентября, при поддержке Министерства науки и образования, а также Министерства цифрового развития и транспорта состоялась церемония открытия Центра STEAM и инноваций при лицее талантов в Сумгаите.
В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев. Гости встретились с преподавателями и учениками лицея, ознакомились с условиями, созданными в центре.
Главная цель создания данного центра направлена на повышение потенциала талантливых учеников, а также организацию их подготовки к местным и международным олимпиадам и конкурсам.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул, что центр сыграет важную роль с точки зрения нового подхода к образованию, а также применения инновационных методов обучения. Отметив, что в 2023-2024 учебном году расширена сфера обучения на базе STEAM, Эмин Амруллаев сообщил, что основной целью является обеспечение применения современных технологий в реализации инновационных идей учеников, а также формирование навыков использования искусственного интеллекта в различных сферах экономики.
Министр выразил уверенность, что созданные в лицее условия сыграют важную роль в формировании среди учащихся способных кадров, реагирующих на новые вызовы.
В свою очередь, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил, что для создания мощного человеческого капитала и превращения нашей страны в место инноваций мы должны в первую очередь повысить знания в области точных наук и информационных технологий, а также добиться успехов в подготовке специалистов в этой области. Новый центр будет играть именно эту роль. Здесь предполагается раскрывать и развивать знания и умения учащихся в области математики, химии, информатики, робототехники, а также реализацию инновационных образовательных проектов.
Выступивший на церемонии открытия глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев выразил благодарность за созданные инновационные условия для школьников.
После была осмотрена недавно отремонтированная библиотека учебного заведения.