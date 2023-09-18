Зеленскому отказали в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединённые Штаты для принятия участия в Конгрессе. Между тем спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за занятости законодателей, пишет The New York Times.

А The New York Times пишет, что Зеленский, вероятно, выступит перед членами Сената в закрытом формате. По данным издания, такую встречу намерен организовать лидер демократического большинства в верхней Палате Конгресса Чак Шумер.

Украинский президент обозначил темы переговоров с законодателями на своем телеграм-канале. Он акцентировал внимание на необходимости усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Это заявление последовало после крупномасштабного авианалета России на территорию Украины, приведшего к перебоям в электроснабжении и ранениям граждан.

Вопрос укрепления ПВО планируется включить в переговорную повестку с американскими официальными лицами. Зеленский уже встречался с членами Палаты представителей в Капитолии и собирается посетить Пентагон. Позднее он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Тем временем, в Конгрессе проходят дискуссии о возможной блокировке нового многомиллиардного пакета помощи Украине.

«Каков план победы? Я думаю, что американская общественность хочет знать именно это», – заявил спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти.

Не исключается, что в рамках переговоров обсудят возможное предоставление Украине ракет большей дальности.

«Президент будет говорить с Зеленским о его потребностях и о том, как Соединенные Штаты будут продолжать удовлетворять эти потребности», – уточнил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.