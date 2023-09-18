К сожалению, арена не заполнена до отказа. На центральных секторах есть немало пустых мест.

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и норвежским «Мольде».

Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.

«Карабах» и «Мольде» выступают в группе «H». Также в эту группу попали немецкий «Байер» и шведский «Хэккен». Эти команды будут играть в это же время в Леверкузене.

«Карабах» и «Мольде» уже встречались в сезоне 2020/21. Жребий свел команды в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда из-за пандемии раунд состоял из одного матча. Согласно жеребьевке, игра должна была состояться в Баку, но «Мольде», ссылаясь на решение правительства Норвегии о запрете поездок норвежских граждан в Азербайджан в связи с ковидом, отказался лететь в Баку. Это не нарушало ковидный регламент УЕФА, который перенес встречу на Кипр. Основное и дополнительное время в том матче завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались норвежцы.