Лига Европы: «Карабах» принимает норвежский «Мольде» Матч начался; обновлено 20:45
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Карабах» - «Мольде».
К сожалению, арена не заполнена до отказа. На центральных секторах есть немало пустых мест.
*** 20:36
Стартовые составы команд.
«Карабах»: Андрей Лунев, Матеус Сильва, Максим Медведев, Жулио Ромао, Яссин Бензиа, Марко Янкович, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Жуниньо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
«Мольде»: Якоб Карлстрем, Мартин Бъернбак, Каспер Ойванн, Мартин Эллингсен, Магнус Вольф Эйкрем, Ветон Бериша, Эмиль Брейвик, Андрес Хагельскъяер, Кристоффер Хауген, Маттиас Фъортофт Левик.
*** 18:22
Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и норвежским «Мольде».
Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.
«Карабах» и «Мольде» выступают в группе «H». Также в эту группу попали немецкий «Байер» и шведский «Хэккен». Эти команды будут играть в это же время в Леверкузене.
«Карабах» и «Мольде» уже встречались в сезоне 2020/21. Жребий свел команды в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда из-за пандемии раунд состоял из одного матча. Согласно жеребьевке, игра должна была состояться в Баку, но «Мольде», ссылаясь на решение правительства Норвегии о запрете поездок норвежских граждан в Азербайджан в связи с ковидом, отказался лететь в Баку. Это не нарушало ковидный регламент УЕФА, который перенес встречу на Кипр. Основное и дополнительное время в том матче завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались норвежцы.