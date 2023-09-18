Британия задержала граждан Болгарии: агенты России

Ранее об их уголовном преследовании официально не сообщалось, при этом BBC News в августе писала о задержании Русева, Джамбазовой и Ивановой по делу о шпионаже в пользу РФ.

Фигурантов дела обвиняют «в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна неприятелю с целью нанесения ущерба безопасности и интересам государства», сказано в сообщении прокуратуры. По версии следствия, они собирали информацию в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года. В ведомстве добавили, что в феврале Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.

Пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 26 сентября.