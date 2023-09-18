Столтенберг: НАТО не давало России повода

Североатлантический альянс останется региональным блоком, не намерен расширяться глобально, за пределы европейского континента, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Совете по международным отношениям в США.

"НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны)", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что оправдания России для вторжения в Украину не выдерживают критики: "Ошибки НАТО не могут служить поводом для вторжения в суверенную страну. Нет, я недоволен тем, что случилось в Украине, но это вина России. Даже если НАТО совершало какие-то ошибки в прошлом, это не дает России добро на вторжение в другую страну", - сказал Столтенберг.