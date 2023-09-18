После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии выполняется деятельность по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Построив после Отечественной войны линию обороны на юге села Черектар Кельбаджарского района, формирования Вооруженных сил Армении заложили в этом направлении значительное количество мин.

21 сентября в указанном направлении с соблюдением мер безопасности было обезврежено значительное количество противопехотных и противотанковых мин армянского производства.

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию наших территорий.