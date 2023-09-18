Столтенберг рассказал об обещании Эрдогана

«Президент Турции заявил на встрече со мной и премьер-министром Швеции, а также на пресс-конференции, что его страна как можно скорее ратифицирует членство Швеции в НАТО, и будет работать с парламентом по этому вопросу».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Учитывая, что парламент Турции соберется осенью. Я ожидаю, что это произойдет. Венгрия также заявила, что они не будут последними в этом процессе (членство Швеции в НАТО). То есть я думаю, что после ратификации Турцией проблема будет решена», - добавил генсек.