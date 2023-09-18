В НАТО раскрыли план действий по Украине

По его словам, предоставить Украине членство сразу после окончания войны будет проще.

«Те, кто активнее всех поддерживают членство Украины в альянсе, тоже спрашивают себя, почему этот процесс не происходит сейчас. Конечно, мы должны смотреть дальше войны, которая рано или поздно может закончиться, но мы должны быть уверены в том, что история не повторится.

Потому что, когда мы смотрим на этот процесс, на поведение России, мы видим, что они начали с Крыма, во время незаконной аннексии Крыма мы назвали это недопустимым, но Россия пошла дальше и вторглась в Донбасс.

Затем были достигнуты Минские соглашения, но, несмотря на это, Россия неоднократно их нарушала. И, наконец, в прошлом году мы стали свидетелями полномасштабного вторжения со стороны России. Все это делалось шаг за шагом.

Мы должны быть уверены, что, если война закончится, это действительно будет означать ее конец. Нужны гарантии для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины, ее безопасности, и членство в НАТО является одной из таких гарантий, и, конечно, есть идеи о двустороннем сотрудничестве. То есть, членство в НАТО и окончание войны взаимосвязаны», - подчеркнул Столтенберг.