На территории населенного пункта Гозлукерпю обнаружен склад боеприпасов, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что фермерские постройки на территории населенного пункта долгое время служили в качестве склада боеприпасов. Здесь были обнаружены ракеты, артиллерийские снаряды, мины и боеприпасы различного калибра.

Также было установлено, что указанные боеприпасы были доставлены на территорию фермы машиной скорой медицинской помощи.