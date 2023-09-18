Азербайджанские войска обнаружили ракеты и снаряды ФОТО; ВИДЕО
На территории населенного пункта Гозлукерпю обнаружен склад боеприпасов, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что фермерские постройки на территории населенного пункта долгое время служили в качестве склада боеприпасов. Здесь были обнаружены ракеты, артиллерийские снаряды, мины и боеприпасы различного калибра.
Также было установлено, что указанные боеприпасы были доставлены на территорию фермы машиной скорой медицинской помощи.
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