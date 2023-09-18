Генпрокуратура о гибели миротворцев

20 сентября 2023 года группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, отмечается в сообщении, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «КамАЗ», принадлежащий РМК. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1 военнослужащий получил ранения.

По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.